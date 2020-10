¿Le pinta el cuerno a Chris Evans?

Lily James ha dado de qué hablar luego que este domingo fue vista en Roma besándose apasionadamente con su compañero de reparto Dominic West.

De acuerdo con el sitio británico "Daily Mail", las celebridades -quienes se llevan 20 años de diferencia, ella tiene 31 y él 50- no tuvieron problema con mostrar en público sus muestras de afecto, aunque oficialmente él no ha anunciado su separación de la aristócrata Catherine FitzGerald, con quien está casado desde 2010.

En las fotografías se aprecia que West no estaba usando su anillo de matrimonio, lo cual significaría que ya se dio la separación de su esposa, relación por la cual el actor tiene cuatro hijos de entre 7 y 13 años, mientras que tiene una hija mayor de 22.

Lily James es recordada por películas como "Baby driver", mientras que Dominic West ha participado en cintas como "Chicago" y "28 days".

En una de las fotografías se ve a los actores compartiendo un scooter, mientras que en otra aparecen comiendo.

Ambos comparten créditos en la nueva comedia romántica de la BBC "The pursuit of love", pero aunque ya se confirmó que arrancó el rodaje, los actores no han salido a aclarar si las imágenes forman parte de la producción.