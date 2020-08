Le piden el anillo

Paola Durante no sólo tuvo que soportar que su prometido haya resultado casado y tener que anular el compromiso, sino que ahora le piden que devuelva el anillo.

Reveló que la madre de su ex prometido, la mujer que iba a ser su suegra, la llamó para pedirle que le devolviera el anillo de su hijo.

"Me lo quedé, he estado pensando estos días en regresarlo porque su mamá me llamó para pedírmelo, pero no sé qué hacer. Para mí fue un regalo y muy bonito", añadió.

Durante, quien se estrena como empresaria, tras la inauguración de su primer restaurante, comentó que devolvería el anillo con una simple condición.

"Si él me lo pide, se lo regreso, pero que él lo haga, no su mamá. La verdad no sé qué se tiene que hacer con un anillo de compromiso", señaló.