Le pide Aikman precisión a Prescott

Denver, E.U.

El legendario mariscal de campo de los Vaqueros, Troy Aikman, le pidió al actual quarterback de Dallas, Dak Prescott, que trabaje mejor en la puntería porque nada más importa.

"Tiene que ser más preciso con el balón. Lo he dicho por muchos años cuando me preguntan: '¿qué es lo primero que ves en un quarterback? Lo primero que veo es puntería porque lo demás no importa. No importa que tan fuerte eres, ni lo inteligente que seas o que tan gran líder seas, nada de eso importa si no puedes colocar el balón donde lo debes poner.

"Le he visto demasiados pases en ese sentido y tiene que anticipar mejor los pases", indicó el quarterback campeón de los Súper Tazones XXVII, XXVIII, XXX. Además, le recomienda estudiar mejor a las defensivas rivales.

"Cuando tienes a dos safties profundos, buscas lanzarle el pase a alguien este cruzando en medio del campo en ese tipo de cobertura. No veo gran anticipación de su parte sobre que una defensiva está haciendo o como yo me pudiera aprovechar de una defensiva", comentó.

Prescott está en su tercera temporada con el equipo. En su primer año, lanzó para 3 mil 667 yardas, 23 anotaciones y 4 intercepciones, lo que ayudó a su equipo a terminar con marca de 13-3 y meterse a los Playoffs, donde cayeron en la Ronda Divisional.

A la siguiente temporada, sus números bajaron a 3 mil 324 yardas, 22 touchdown y 13 entregas de balón.