Le pesa la familia

El abrirse camino en el competido mundo de la música no es tarea fácil, pero además llevar sobre los hombros la figura y legado de alguien tan famoso en la música latina, como lo es Carlos Vives, no es nada sencillo para el cantante Socarras, quien no teme a las comparaciones entre él y su famoso tío.

"Carlos Vives fue una influencia en mi crecimiento, un líder, siempre quise hacer lo que él hacía, pero lo que me hace diferente es esa parte italiana (por parte de mi madre) que me lleva mucho a lo clásico, y el haber estudiado instrumentos y teorías clásicas, orquestación, partituras y compositores de toda gama, me encamina a fusionar otras cosas, sin dejar de lado la alegría costeña. Carlos siempre ha sido esa guía para darle gasolina al motor", dijo Socarras.