Le pegó fuerte problema de oído

"En esa reunión que tuvimos en Las Vegas (mayo del 2017) en la que se planeó el rescate (financiero), él traía ese problema, él me lo dijo. Cuando se planeó el rescate, una de las complicaciones para que se lograra el plan era que se arreglara el oído", señaló Bremer.

LAS DEUDAS

El CEO y presidente del Consejo de Value Grupo Financiero recordó que una de las opciones que le sugirió para saldar sus millonarias deudas fue la serie de conciertos con Alejandro Fernández. "El Potrillo" le dio un adelanto de 5 millones de dólares, pero al final como no se concretó la gira programada para 2016, hubo demanda de por medio.

"Yo le dije: si no cantas, estamos jodidos", recordó el empresario, quien ha participado en cinco temporadas del reality Shark Tank México: Negociando con Tiburones.

Trascendió que por la primera temporada de la serie inspirada en su vida, Netflix le pagó a Luis Miguel más de 5 millones de dólares.

"Con la pura serie no salimos (de las deudas), él ya no quería cantar, no quería enfrentar ese problema (del oído), pero no había forma de rescatarlo si no cantaba. La serie daba para pagar la sexta parte (de sus deudas), entonces me dijo, a ver cómo le hacía".

EN PICADA

El 2015 la carrera de Luismi se fue en picada por la ola de conciertos cancelados en México y Estados Unidos.

A principios del 2018 el intérprete de "Tengo Todo Excepto a Ti" arrancó su tour México por Siempre en el Auditorio Nacional, donde implantó un récord en su carrera al sumar 31 conciertos. En 2006 ofreció 20 shows en este recinto con su tour México en la Piel.

Con su tour México por Siempre, que se dividió en tres etapas, dio un total de 150 shows en 15 países.

Según el primer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel. La Serie, su problema del oído se desató durante un concierto en Lima, Perú, en el 2005, por una falla técnica que pudo ser evitada.