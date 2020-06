Le niegan atención en Pemex y muere

Empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en esta ciudad fronteriza se manifestaron bloqueando el acceso a directivos y personal encargado, luego de que le fuera negada la atención médica a un trabajador transitorio con síntomas de Covid-19 y quien posteriormente falleció.

"Estamos indignados porque ni siquiera el sindicato le brindó apoyo, él solo quería recibir atención médica, algo que no se le debe negar a nadie; ahorita le pasó a él, desgraciadamente murió, pero mañana pueden ser otros compañeros, que colaboran aquí sin contrato", explicaron los manifestantes.

La protesta duró alrededor de una hora con la participación de varias decenas de trabajadores. Su inconformidad se fijó justo sobre los ingresos del Hospital Regional de Pemex, incluido el estacionamiento, en la espera de confrontar a los directivos.

"Al compañero por el que hoy estamos aquí se le obligó a salir del hospital aún y cuando ya estaba aislado, es algo ilógico, además de que violan los reglamentos del presidente de la república, pues él dijo que cualquier persona sin importar su afiliación debía recibir atención médica, más aún con síntomas del Covid-19", insistieron.

Las causas del fallecimiento de su compañero, Francisco Martín Pedraza Grimaldo, fueron evidenciadas a través de redes sociales, donde se ha viralizado su fotografía acompañada de textos de reclamo.

"No lo recibieron porque no tenía contrato, acostado en la camilla lo sacaron; dónde estaba el sindicato para apoyarlo, para defenderlo, desgraciadamente no apareció, él murió por eso, no es justo", expresan en las publicaciones.

Hasta el cierre de esta edición, la empresa no se ha pronunciado al respecto.