Le niegan atención en HG ´Pumarejo´ y muere hombre en estacionamiento

Fortino de 65 años de edad llegó en horas de la mañana con su hijo Mario en busca de una atención médica al área de urgencias de este nosocomio, esto a consecuencia de un fuerte dolor en el estómago, por lo que al dejarlo en el área de urgencias, Mario regresó a pagar el taxi en el cual habían llegado, pero al volver al urgencias su padre ya había sido sacado y lo encontró muerto.

"Me dicen que como el tenía seguro social tenía que ser atendido allá, por eso no me lo quisieron atender en el hospital", narró Mario después de la muerte de su padre.