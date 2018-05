Le mochan mano a ex Rector en Tabasco

Tabasco, México.- Sujetos armados asaltaron y cortaron una mano al ex rector de la Universidad de la Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral.



Los primeros reportes refieren que ayer el catedrático se detuvo a cambiar una llanta del auto en el que viajaba sobre la carretera Villahermosa-Teapa y en ese momento tres sujetos lo asaltaron y le cercenaron la mano derecha.



De forma extraoficial se reportó que el ex Rector tenía acreedores pendientes de pago y que no llevaba dinero al momento del asalto.



El Fiscal del Estado, Fernando Valenzuela Perna, indicó que tiene conocimiento de los hechos y que anoche mismo se comunicó con amigos cercanos del ex Rector, quienes le precisaron que se encontraba en cirugía.



El funcionario dijo que será hoy cuando se inicien las investigaciones para dar con los responsables.



Ramón Figueroa Cantoral, ocupó la Rectoría de la UPCH, ubicada en el municipio de Cárdenas, durante el periodo 2001-2004, y antes había sido Secretario Administrativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.



Con información de Marco Polo Guzmán