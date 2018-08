Le miente a Scorsese

Monterrey, Nuevo León.- Chloe Moretz confesó que tuvo que decir una mentira piadosa a Martin Scorsese para obtener el papel de la cinta "Hugo".

La actriz dijo a Stephen Colbert que tuvo que fingir tener un acento británico para poder obtener el papel.

"No había hecho acento británico antes, pero siempre me gustaron los acentos. Tengo un oído sólido, así que puedo fingirlo", dijo entre risas.

"Le mentí a Martin Scorsese por ´Hugo´. En la película se supone que tengo un acento británico y ser británica. Entonces, entré ahí y solo mentí".

Chloe, de 21 años, dijo que el director de casting sabía que ella no era británica, pero como pudo fingirlo la dejó continuar.

Entre risas la protagonista de "The miseducation of Cameron Post", dijo que después durante la filmación Martin la escuchó hablar sin su acento y sólo se rió y le contó una historia sobre otra actriz, cuyo nombre no quiso decir, que también le había mentido sobre su acento.