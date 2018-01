Le mandan Grammy equivocado a productor de Marc Anthony

Carlos Escalona Cruz, que trabajó en el álbum infantil ganador del Grammy Marc Anthony for Babies subió a sus redes el video del error.

"Está es la manera más cómica de comenzar el año! Estaba esperando el #grammy de "Marc Anthony for Babies" y en cambio recibí el de Justin Bieber por despacito #latingrammy #nyc #musicproducer #audio #awards #latinmusic #justinbieber #luisfonsi #daddyyankee #music #despacitoremix" escribió en la publicación.



En noviembre, Bieber ganó la presea por el remix de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pero no estuvo presente, por lo que se esperaba se le enviara por correo a su casa, más no contaba con que se equivocarían y llegaría a la puerta de Cruz el lunes.



Cruz dijo al sitio TMZ que se sorprendió de haber recibido el premio de Justin y de inmediato contactó a los Grammy para aclarar la confusión. Él dice que se disculparon por el error y le ordenaron que lo envíe de inmediato para que se lo entregue al dueño legítimo.