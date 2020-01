Le manda mensaje a ´Micky´

Ciudad de México.

Mientras Aracely Arámbula se desgasta escribiéndole a Luis Miguel para que se acerque a sus hijos y decirle que: "El tiempo no regresa", el cantante fue captado muy amoroso en el mar con su novia.

En una entrevista, la actriz y cantante resaltó que en esta etapa en la que se encuentran sus hijos, es de vital importancia la convivencia con su padre.

"El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos".