Le llueven las críticas

Yuri ya no la canta.

Las cosas cambian de acuerdo con la época, lo que hoy se considera normal o correcto tal vez mañana no sea así y un claro ejemplo es la canción "El apagón", un tema que Yuri hizo un éxito en los 90 y hoy causa molestia. El usuario de Tik Tok @letrasmuyraras publicó un video donde se ve a una mujer acercarse a un tocadiscos a través del cual suena "El apagón", tomar el disco y romperlo, y se lee el mensaje: Yo, después de saber el verdadero significado de esa canción.

Entonces surgió la polémica y cientos de usuarios comentaron: "La canción habla de que su papá abusó de ella en la calle, ni punto de comparación con una relación consensuada". "Cuando entendí esta canción hasta la borré de mis favoritas". "Yo siempre lo decía, pero dijeron que era exagerada y era sólo una canción". "Yo también haré eso, ya no la voy a bailar".

Pero en 2018, Yuri ya había declarado que fue a partir de que se hizo cristiana, que cayó en la cuenta de lo que la letra de esa canción decía.

"Cuando canto este tema ya no canto esa parte, obviamente yo no la compuse; obviamente no es correcto", explicó Yuri.