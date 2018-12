Le llueven críticas

Ciudad de México

Lo inculpan por agresión sexual y el actor de 'House Of Cards' se defiende con video, pero jamás imaginó la respuesta de sus colegas.

Resulta que luego de que el actor de "House of Cards" fuera corrido de la serie por escandalosas acusaciones de abusos de índole sexual y de un prolongado silencio, Kevin Spacey revivió a su célebre personaje y lanzó un video en donde se defiende de las acusaciones: "Si no he pagado por las cosas que sabemos que he hecho, desde luego que no voy a hacerlo por las que no", dice en el video ataviado de Frank Underwood. El escándalo no se dejó esperar, pues el mensaje sale justo cuando la Fiscalía estadounidense acusaba formalmente al actor por uno de los presuntos abusos.

REACCIONES Y MEMES

Luego del video, las reacciones no se hicieron esperar, pero fueron sus colegas quienes le dieron hasta por debajo de la lengua al actor. Una de ellas fue la actriz Patricia Arquette, quien aseguró: "Estoy segura de que los hombres que eran niños cuando fueron asaltados sexualmente aprecian el vídeo de Kevin Spacey".

Su hermana, Rosanna Arquette, también hizo lo propio: "Parece que Kevin Spacey ha perdido la cabeza. Qué vídeo tan absurdo. Esto solo es el principio, hay muchas más víctimas".

Los memes y las bromas tampoco se hicieron esperar y hasta la taza con la que sale en el video fue motivo de burla: "Estoy seguro de que no hay nada en esa taza en la que está bebiendo Kevin Spacey", dijo el actor Rob Lowe. "¡Sé lo que está bebiendo!", añadió el comediante Duncan Trussell.

El que más llamó la atención fue el tuit del presentador W. Kamau Bell: "El video de Kevin Spacey es una prueba más de que independientemente de lo rico y famoso que seas, siempre necesitas a 3 personas en tu vida que no tengan inconveniente en decirte: 'Pero, ¿qué demonios estás haciendo?'".

El comediante Julie Klausner remató: "¿Qué me he perdido? ¿Ha arruinado Kevin Spacey la Navidad?".

El encargado de redactar los discursos del expresidente estadounidense Barack Obama, Jon Favreau, lanzó un contundente tuit: "¿Tiene Kevin Spacey los mismos abogados que Donald Trump?".

GENERA REVUELO

El video generó tal revuelo porque justo sale a la luz cuando se reanuda la acusación de abusar sexualmente de un joven de 18 años de edad en un bar de Nantucket, en Massachusetts.

"Si no he pagado por las cosas que sabemos que he hecho, desde luego que no voy a hacerlo por las que no", remató Spacey en un momento del clip.

DOCUMENTOS DETALLAN ENCUENTRO

El caso de Kevin Spacey, quien fue denunciado por 'ataque indecente y agresión' contra un menor de edad.

El cargo se deriva de la acusación realizada por el hijo de Heather Unruh, un expresentador de noticias del canal de televisión de Boston WCVB-TV, quien afirmó que la agresión sucedió en un bar de Nantucket en 2016.

Recientemente se dio a conocer que la supuesta víctima capturó parte de su encuentro con el actor en video, según documentos de la corte.

El entonces un adolescente de 18 años, le envió un video a su novia a través de Snapchat en el que presuntamente Spacey aparece tocándole los pantalones, dice un reporte de la policía estatal presentado en el Tribunal de Distrito de Nantucket y obtenido por el diario Cape Cod Times.

A la Corte

Kevin Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de enero para responder a dichos cargos de abuso sexual