Le llueven críticas

Ciudad de México.

El próximo viernes 8 de marzo se estrenará la cinta Capitana Marvel, una película protagonizada por Brie Larson ambientada en la década de los 90, de la cual te dábamos todos los detalles aquí.

Sin embargo, desde que se anunció que esta película se estaba preparando, ha recibido múltiples críticas, muchas de ellas provenientes de hombres que no están de acuerdo con sea protagonizada por una mujer, ¿poooor?

De hecho, con uno de los primeros pósters, algunos hombres consideraron que Brie Larson no sonreía lo suficiente y editaron los carteles.

POR ESTRENAR

A pocos días del estreno, varios comentarios en contra de la película han pasado por las redes sociales, los cuale están hechos por personas que no la han visto todavía. La única razón es que les molesta que sea una mujer la que protagonice la cinta.

El sitio especializado en cine, Rotten Tomatoes se ha llenado de comentarios negativos hacia la cinta, en donde los usuarios han destacado que no les interesa verla por ser protagonizada por una mujer:

"No me interesa ver una película protagonizada por una feminazi que odia a los hombres" / "Larson dejó claro que los hombres no tienen por qué ver esta película" / "No la veré... espero que la película sea buena sin mi presencia"

A través de redes sociales, otras personas han lanzado también comentarios con los que buscan reivindicar la cinta y decir por qué es importante para las mujeres.