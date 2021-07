Le llueve sobre mojado

“Por favor, si alguien se arriesga conmigo y con mi música haré todo lo que pueda por promoverla. Perdón por sonar desesperado”, dijo en otra publicación.

Adams, compositor de temas como “When the Stars Go Blue”, fue acusado en 2020 de comportamientos abusivos por varias mujeres, incluyendo su ex esposa Mandy Moore. También ha sido investigado por la FBI por presuntamente enviar mensajes explícitos a una menor de edad.

En julio del año pasado, el músico pidió disculpas en una carta abierta por su comportamiento, sin mencionar alguna acusación directamente.

De acuerdo con Variety, Adams lanzó en los últimos meses sus álbumes Wednesdays y Big Colors mediante su disquera independiente. Antes de las acusaciones, estos discos iban a ser publicados por Blue Note/Capitol.