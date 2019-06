Le llega tarde la fama

Ciudad de México

Antes de convertirse en Ant-Man, uno de los superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Paul Rudd tuvo algunos destellos de popularidad gracias a la serie Friends, en la que fue un personaje recurrente, así como a los distintos proyectos que realizó junto a Judd Apatow, uno de los directores y productores que en años recientes redefinió la comedia estadunidense al imprimirle un toque soez y provocador con cintas como Virgen a los 40, Bienvenido a los 40 o Ligeramente embarazada, de las que fue parte.

LLEGA A LOS 50

La fama llegó un poco tarde a su vida. Con 50 años recién cumplidos, el actor vio despuntar su carrera de forma inimaginable a los 46 años, justo cuando fue elegido para interpretar a Ant-Man en la cinta homónima del sello Marvel.

"Siempre tuve muy claro que quería ser actor y que quería trabajar en todos esos proyectos que me interesaran. Así lo hice durante varios años y me siento agradecido por ello, sin embargo, mi carrera ha tomado giros que no eran predecibles. Todo me ha tomado por sorpresa. Antes de Ant-Man estuve haciendo mucha comedia, fui parte de varios proyectos importantes, muchos de ellos junto a Judd Apatow, pero nunca imaginé ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Es muy gratificante ser parte de toda esta locura, trabajar en proyectos que son muy divertidos y hacerlo junto a gente que admiro", expresó Rudd en entrevista exclusiva, vía telefónica, desde Nueva York.

Nacido el 6 de abril de 1969, Paul estudió Teatro y es egresado de la American Academy of Dramatic Arts-West de Los Ángeles, sin embargo, antes de comenzar una carrera como actor, trabajó en bares como DJ y apareció en 1991 como modelo del comercial de Súper Nintendo.

Aunque poco a poco su nombre comenzó a figurar en Hollywood, no dejaba de ser el "actor guapo" que solía trabajar en casi todas las cintas de Apatow, así como en proyectos de mediano alcance mediático. El 2015, año en que se estrenó Ant-Man, fue un hito en su carrera, gracias a la recaudación en taquilla: 519.3 millones de dólares de los 130 que costó su producción, y ese mismo año recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"No podría decirte si es que ya tengo una madurez como actor. Me siento feliz de todas las cosas o los proyectos en los que he estado y, últimamente, la gente me ubica más, pero he pisado infinidad de sets antes de tener fama. He trabajado con varios directores, productores, actores y equipos de producción desde principios de los 90 y, evidentemente, he aprendido mucho, he dado muchos pasos en la industria, pero todo lo que he vivido en los últimos años me ha tomado por sorpresa", ahondó.

EN CAMPAÑA MUNDIAL

El también guionista y productor, quien da vida a uno de los personajes claves de Avengers: Endgame, ahora es imagen de la campaña global de Pepsi junto a su coprotagonista en Ant-Man, Michael Peña.

SU DESPUNTE. Paul Rudd se dio a conocer a nivel mundial con Ant-Man.