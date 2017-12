Le llaman incongruente a Diego Luna por estar en contra de Ley de Seguridad Interior y actuar en ‘Narcos’

La participación de Diego Luna en la cuarta temporada de la serie Narcos le ha valido un centenar de críticas en redes sociales al actor. Hace una semana, el mexicano asistió a una serie de protestas a las afueras del Senado en contra de la Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso el 15 de diciembre. “Hoy estamos en un país que vuelve evidente que ha habido un gran fracaso en el cómo se ha llevado el combate a la delincuencia y al tráfico de drogas”, dijo Luna en una entrevista con EL PAÍS.

Para algunos tuiteros mexicanos, su participación en la serie de Netflix es un acto incongruente, pues consideran a la serie como una apología de la violencia generada por grupos armados ligados al narcotráfico.

Además, algunos usuarios cuestionaron si debía o no opinar sobre la seguridad nacional por pasar mucho tiempo en el extranjero o si debe interpretar a cierto tipo de personajes.

Diego Luna pasó en dos días de criticar la malvada Ley de Seguridad Interior a protagonizar una serie que romantiza a los narcos que han secuestrado a su tierra natal.

El propio Luna ha respondido a sus críticos y se ha unido al debate. También ha sido respaldado por varios usuarios que defienden la libertad del actor para expresarse en torno temas de seguridad por ser mexicano, sin importar los papeles que interprete o si tiene residencia en el extranjero. Entre las personas que lo han apoyado se encuentran periodistas y actores, como León Krauze, Gabriela Warkentin y José María Yaspik.

Leo muchas opiniones de una serie que no hemos ni terminado de filmar. ¿Les parece que discutamos cuando la vean?

El trabajo del actor es representar. Te incomode, o no. Sea creíble, o no. Te pegue un madrazo, o te sea indiferente. Te guste, o no te guste. Lo entiendas, o no. Como actores, nos vale madres. Lo tenemos que hacer.

Leo a quienes dicen que @diegoluna_, @GaelGarciaB et al no deberían opinar sobre la #LeyDeSeguridadInterior “porque de eso no saben nada”. Y yo que pensaba que en una democracia todos podemos opinar de lo que se nos pegue la fregada gana ??

Ha sido valiente y claro en su lucha contra Ley de Seguridad Interior, ayudando a llevar el asunto hasta las primeras planas del mundo.

Otros usuarios aprovecharon el tema para hacer bromas, al comparar la situación con su papel en Rogue One, una de las entregas de la saga de Star Wars. Diego Luna también compartió las risas.

Se le veía su tendencia a favor del narco desde su comportamiento rebelde en Star Wars y no se diga su libertinaje en Y tu mamá también. Ese @diegoluna_ no debió opinar de la Ley de Seguridad Interior ¿verdad @beltrandelrio?

Diego Luna es un hipócrita porque dice estar contra la guerra y la ley de seguridad y bla bla bla; pero él estuvo en la guerra de las galaxias, ¡TE ATRAPAMOS BRIBÓN!

Diego Luna se robo los planos de la Death Star. Obviamente está capacitado para oponerse a la #LeyDeSeguridadInterior

La Ley de seguridad Interior considera el uso policial de las Fuerzas Armadas más allá de labores de rescate. Desde 2006, el Ejército ha sustituido a los cuerpos policiales en el combate al crimen organizado que decretó el entonces presidente, Felipe Calderón.

Diego Luna junto con Gael García Bernal y miembros del gremio actoral se han sumado a las protestas en contra de esta ley que ya fue aprobada por el poder legislativo. Los opositores demandan que el poder ejecutivo emita un veto a esta ley, argumentando que en los últimos años se han presentado diversos abusos en materia de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.