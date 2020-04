Le ´ladran´ en redes

Permitir que su bebé Emiliano, de cinco meses de edad, juegue con los perros de su casa, provocó críticas a Érika Zaba, por lo que tuvo que aclarar la situación y explicó que su proceder es correcto.

La integrante de OV7 publicó videos y fotografías de su hijo con las mascotas, y algunas personas la atacaron, asegurando que pone en riesgo la salud y la vida del pequeño.

"Pídele a Dios que nunca esos animales lastimen a tu bebé porque te vas a cagar por confiada.

MENSAJES EN CONTRA

"Por mucho que digas que están educados y que son lo más lindo del mundo, no dejan de ser animales", dijo una usuaria a Érika, quien compartió la crítica.

"No lo puedo creer, la cantidad de parásitos y bacterias", fue otro de los mensajes en contra.

Después de leer esto, la intérprete compartió un video en el que explicó su proceder.

"Subí unas historias con Emiliano, estábamos Frank (su esposo) y yo con Emiliano en la mañana en su cuarto, jugando y dándole de comer, y estaban los tres perros con nosotros y he recibido muchas opiniones encontradas", expresó la OV7.

OTROS A FAVOR

"(Le dicen) Que ¿cómo es posible?, que son animales, que lo van a atacar y he recibido también opiniones de que es bueno porque crecen con mucho amor", agregó.

De los comentarios a favor, está uno que señala que el bebé tendrá más anticuerpos por convivir desde chiquito con las mascotas.

"En mi pueblo, los adultos mayores nos dicen que dejemos que nuestros hijos convivan con las mascotas, que jueguen con tierra y que no los cambiemos de ropa tan seguido", fue otro de los menajes a favor.

Érika escribió un post en Instagram en el que aseguró que tanto ella como su esposo crecieron con perros en casa y sus papás los enseñaron a dar mucho amor a los animales.

"Cuando nació Emiliano, supimos que haríamos lo mismo con él. Desde que estaba embarazada no se me despegaban y me cuidaban mucho", agregó.

La cantante aclaró a sus followers que sus tres perros están en supervisión y llevan todas las medidas higiénicas posibles.