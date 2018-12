Le juegan broma navideña a Ryan Reynolds

La rivalidad entre superhéroes no solo se produce dentro de la pantalla, sino también fuera de ella. Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes encarnan a las estrellas de Marvel Deadpool y Lobezno, respectivamente, llevan meses envueltos en un supuesto enfrentamiento que despierta hilaridad entre el público y los medios. El campo de batalla suelen ser las redes sociales, pero en esta ocasión, Jackman ha decidido hacerlo en persona y pedir ayuda al también actor Jake Gyllenhaal para llevar a cabo una de las bromas más épicas entre los intérpretes.

"Estos idiotas me dijeron que era una fiesta de jerseys navideños feos", escribió Reynolds en su cuenta de Instagram el pasado jueves junto a dos fotografías en las que se le puede ver con cara triste, posando con un jersey que lleva un gran lazo dorado en el medio. Junto a él, los otros dos actores no pueden ocultar la alegría por haber hecho una broma bien ejecutada.

These fucking assholes said it was a sweater party. ??

Una publicación compartida de Ryan Reynolds (@vancityreynolds) el 20 Dic, 2018 a las 6:47 PST

Esta misma semana, Jackman había lanzado otro golpe al canadiense, de 42 años. En dicha oportunidad, el actor australiano publicó una fotografía de Reynolds trabajando en su cafetería Laughing Man y a su esposa, Blake Lively, claramente molesta porque su pareja era incapaz de preparar su pedido correctamente. "Nuestra política en el Café Laughing Man es darle alegría a nuestros clientes, no volverlos locos", escribió el australiano, el pasado martes, en su cuenta de Twitter. "Blake Lively, tu café lo paga la casa...para siempre", agregó.

Our policy at @laughingmanco is to make people happy - not drive them insane. Exhibit A = @VancityReynolds. @blakelively your coffee is on the house ... forever. pic.twitter.com/gVTzZEdWGh

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 18 de diciembre de 2018

Reynolds y Jackman se conocieron hace nueve años, durante el rodaje de X-Men Orígenes: Lobezno, y desde entonces han protagonizado varios momentos que le han sacado carcajadas a los más de 25 millones de seguidores que suman entre los dos. En marzo de 2017, por ejemplo, el protagonista de Deadpool lanzó un ataque contra el australiano de 50 años, al afirmar que Jackman no es tan popular como parece. "Estoy seguro de que eran manifestantes", escribió en una publicación donde se podía ver a Lobezno junto a decenas de ansiosas fans. En otra ocasión, después de que una seguidora dibujara a Deadpool y Lobezno juntos, Jackman escribió: "Gracias por un dibujo magnífico, aunque preferiría que Ryan no estuviera (siempre) al acecho bajo mi sombra". "No estoy acechando tu sombra. Estoy acariciando tu suave y sombrío vello", apostilló el canadiense.

Reynolds es conocido por sus bromas y por su sarcástico humor en las redes. "Fui a Disneylandia porque mi hija está obsesionada con Mickey Mouse. Se emocionó cuando volví a casa y se lo conté", dijo en una de sus bromas más recordadas. "La gente en Los Ángeles tiene tanto miedo al gluten que podrías atracar una licorería solo con una rosca de pan", escribió en otra.