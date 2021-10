Le inventan historias

HAY DENUNCIAS

Y Panini informó que hay denuncias tanto en EU como en México por parte de personas que han sido ridiculizadas en memes ante la complacencia de la hermana de Luna, quien los agradece y saluda a quienes lo hicieron.

Sus propios hijos, recuerda la comediante, han sido víctima de bullying organizado.

Ambos, por medio de un par de videos cercanos a las dos horas de duración, señalaron a las hermanas de su amiga como las personas que han manipulado videos y audios para seguir ganando dinero a costa de quien brincó mediáticamente a la tv con su personaje de "lavandera".

ATAQUES CONSTANTES

Desde la muerte de Luna, Panini ha sido constantemente atacada, siendo la más reciente como la culpable de provocar cáncer en su amiga, a través de una bebida.

Panini es la actual pareja de Américo Garza, quien fue esposo de Luna y padre de sus hijas.

"Estoy muy arrepentida de no haberlo hecho (hablado antes), pero había tres razones: la primera que mi papá estaba enfermo (de cáncer) y me lo pidió; la segunda porque Karla Luna también me lo pidió y tercero, porque mi esposo comenzó una pelea legal por sus niñas y no quería que cualquier declaración que yo diera pudiera entorpecer este proceso", indicó Panini.

SIN ODIO

"Yo no estoy llena de odio como esa familia de vividores, al contrario, he superado este tema, pero hoy en dia si he regrasado al pasado es porque necesitamos que se evidencie la forma en que opera, en que trabaja, esto que ya se convirtió en una secta de zombis, que se convirtió también en un negocio para ellos, para esta familia de vividores, de parásitos, nadie más se beneficia más que ellos", agregó.

Peralta fue una persona que inicialmente estaba en contra de Panini, pero al darse cuenta que todo era por dinero, se salió del grupo comenzando también a ser atacado.

HERMANA LA ENVIDIABA

Amigo de Panini en sus últimos años de vida, constató que "La Vocho", como el llama a la hermana de la fallecida y que ha estado constantemente atacando en videos de Youtube y Tik Tok, nunca fue cercana a la conductora y hasta le tenía envidia.

"Dice ahora que una simple pócima puede matar a otra (persona)", indicó Peralta.

Recordó que él mismo recibía dinero en efectivo y lo depositaba a la familia de Luna. Y que los audios o videos que han sido utilizados, modificados, en todo este tiempo, se encontraban en el celular de su amiga.

LE DIERON PÓCIMA

El más reciente ataque a Panini fue culparla de haber enfermado de cáncer a la conductora, por medio de una pócima.

Panini explicó que su papá y amiga se comunicaban constantemente debido al cáncer que padecían, recomendándose remedios diversos. Una bebida que incluía entre otras cosas mezcal y miel de agave se la recomendaron a su padre y él, a su vez, a la joven.

"Yo lo único que hice fue entregársela. No lo aclaré porque hasta risa me dio (el video) para que aclarar estupideces"", apuntó Panini.

BAJO INVESTIGACIÓN

Subrayó que sus hijos y otras personas han sido replicados en memes que ya se encuentran con las autoridades correspondientes.

"Ya tenemos una carpeta de investigación. Se llama pornografía infantil y eso no lo vamos a permitir, sabemos quienes (son) y la Vocho está de acuerdo y hasta les agredece", indicó Panini.

FUERTE DECLARACIÓN

El maquillista Daniel Peralta reveló que la hermana de Luna le confesó que siempre ha estado enamorada de Américo, su excuñado.