Le inspira su secuestro

Aunque en esencia es una historia de amor, La Paloma y El Lobo muestra a una pareja que vive en este entorno violento y que mientras está tratando de amarse y de quererse, el personaje central es perseguido por sus recuerdos violentos de un pasado no resuelto.

Noticia Relacionada Flaubert y la Comuna de París

VIOLENCIA Y DOLOR

"Cuando yo empecé a estudiar cine en la Ciudad de México regresé de vacaciones a Linares a visitar a mi familia en Navidad y me tocó ser víctima de un levantón. Fue una experiencia muy violenta, muy dolorosa", recordó Lenin en entrevista telefónica.

"Esa experiencia me acompañó durante toda mi formación en la escuela de cine y hasta que salí y empecé a acercarme a estos temas yendo a terapias. Dije: ´tengo qué sacarlo de alguna u otra forma´ y decidí contarla. Y ésta es la historia de mi protagonista, de Lobo, que es un hombre atormentado por algo que vivió en el pasado. Un poco es el origen de mi relato", agregó el director.

DESFILE POR FESTIVALES

Su filme ha llegado con éxito a festivales como Locarno, Los Cabos y FICUNAM, también llegó a la edición 49 del Festival New Directors/New Films (ND/NF) organizado por Film at Lincoln Center y el MoMA The Museum of Modern Art, en Nueva York.

En el Ariel obtuvo cuatro nominaciones: Mejor Ópera Prima, Mejor Actuación Masculina, Mejor Fotografía y Mejor Sonido.

El 4 de marzo fue proyectada en una función especial en la Cineteca Nuevo León. Los planes de su distribuidora, Piano, es que su estreno comercial sea el 25 de marzo. Previo a su salida a los cines, Lenin habló de la difícil experiencia que le tocó vivir en 2008.

"A mí me cerraron unas camionetas y me bajaron de mi coche. Me empezaron a hacer preguntas porque como que la plaza la tenían muy bien cuidada en ese momento y no me habían visto a mí durante meses.

"Me bajaron, me golpearon, me empezaron a hacer muchas preguntas de quién era, y finalmente me soltaron porque alguien me reconoció y dijo: ´Este güey sí es de aquí´. Tuve suerte", relató el cineasta.

Su filme es como un diálogo con ese hombre asustado que Lenin fue en el pasado, que tras enfrentar sus emociones logró salir adelante.