Le ilusiona hacer ´Aeroplanos´

Si César Bono tuviera la oportunidad de elegir un deseo teatral sería actuar en Aeroplanos, obra que protagonizan Ignacio López Tarso, Manuel "El Loco" Valdez y Sergio Corona.

"Hay obras que uno lee o las ve y dice: ¡chin, esa me encantaría hacerla! He querido hacer varias, pero por la edad ya no puedo ser ese personaje.

"La que de verdad me fascinaría poder hacer es Aeroplanos, creo que es una magnífica obra, disfruté mucho verla y hasta me llegaron a decir que si iba para aprendérmela. Es algo que sí quisiera hacer", expresó Bono en entrevista.

Por ahora, el actor, de 69 años, se enfoca en mejorar su movilidad, que se vio afectada tras el infarto que sufrió en 2011.

"Eso se trata con terapia, llevo dos meses sin ir. Sí me ha afectado (no ir por la emergencia sanitaria) mucho porque no puedo moverme al 100 por ciento.

A CAMINAR CON CUBREBOCAS

"Lo que tengo no se quita con medicamentos, necesito los ejercicios, trato de salir a caminar con cubrebocas y todo, pero no me gusta", dijo el artista.

Pese a su condición, el artista muestra buen ánimo y espera pronto volver a dar funciones de Defendiendo al Cavernícola, una vez que pase la contingencia.

"Estoy fregado por el movimiento, no me muevo muy bien, pero para mí la obra es muy importante y la reacción del público que me recibe con cariño.

"Voy a volver porque es muy estimulante ver la felicidad público, su emoción y la mía, así no importa estar pasando cosas gruesas", expresó Bono.

Adelantó que también retomará las grabaciones de la serie Vecinos, que alista una nueva temporada, así como su participación en otras producciones de cine y televisión de las que no quiso dar más detalles.

"Hasta que no las grabé no les digo. Lo que sí es que agradezco y me alegra mucho que todavía me estén buscando para actuar", dijo el actor.