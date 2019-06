Le honra petición de Boy George

Ciudad de México.

Sophie Turner dijo sentirse honrada tras los comentarios de Boy George, quien consideró a la actriz como la mejor opción para interpretarlo en una cinta autobiográfica.

En una entrevista radiofónica en Australia, el músico compartió que dentro de todas las opciones de actores que le han presentado como posibilidades para dar vida al personaje en la etapa de la adolescencia, considera que la protagonista de X-Men: Dark Phoenix es una de las más interesantes.

LA ELEGIDA

"Me dijeron: 'ella no puede interpretarte, es una mujer'. Cuando tenía 17 años me hubiera encantado ser ella", declaró el también productor.

Tras conocer las declaraciones de Boy George, Turner expresó su emoción en Twitter.

La cinta biográfica del músico británico aún no tiene título, ni fecha de estreno, pero el guion ya está siendo escrito por Sacha Gervasi, director de Mi Cena con Hervé.