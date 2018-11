Le hará justicia a la Malinche

Ciudad de México

Hay una mujer fundamental en la conquista de México y lamentablemente, ha pasado a la historia como una traidora: la Malinche.

Poco estudiada (debido a los escasos registros sobre ella) y juzgada, la productora Patricia Arriaga decidió hacerle justicia a través de la serie "Malinche", que en cinco capítulos nos muestra esta etapa tan importante pero desde los ojos de esta mujer indígena y esclava que se convirtiera en traductora y mano derecha de Hernán Cortés.

NOS REPRESENTA

Malinche nos representa a todos, dijo la productora, representa ese poder de adaptación que tenemos ante las circunstancias que se nos presentan.

"Cada vez que sabemos adaptarnos, sobrevivir y luchar como mexicanos tenemos a la Malinche dentro. Era una mujer migrante", compartió.

Este lunes, el equipo de Bravo Films y Canal Once (casas productoras) así como actores de la serie acudieron a la presentación oficial en la Cineteca Nacional, donde pudieron ver el primer capítulo de la serie.

POR ESTRENAR

El estreno será este sábado 10 de noviembre a las 21:30 por Canal Once.

"De todas las series que he hecho esta es la que más me ha conmovido y de la que más he aprendido, y miren que de Juana Inés aprendí mucho. Vamos a conocer la mirada de una mujer mesoamericana indígena. En las crónicas de Cortés la mencionan solo cinco veces como 'metida y bulliciosa'. Nuestra malinche es una Malinche diferente a como se ha presentado. Hemos trabajado con historiadores, antropólogos. Nos asesoraron desde cómo podía sentarse y moverse una mujer indígena, los objetos que tenía cómo hablaban", agregó Patricia.

ELENCO

La actriz que da vida a la Malinche es María Mercedes Coroy, originaria de Guatemala. En el papel de Hernán Cortés está José María de Tavira y Luis Arrieta también se encuentra dentro del elenco.

Otro de los elementos que sobresalen de Malinche es que se habla en cuatro idiomas: totonaca, popoluca, maya y náhuatl. En pantalla cada uno está identificado por distintos colores.

Por otro lado, María Mercedes, la protagonista, externó.

"Estoy muy orgullosa de tener raíces indígenas. Antes no había límite de países, eran decenas de señoríos extensos y realmente esta riqueza de culturas sigue permaneciendo, siguen vivas y agradezco mucho por ser protagonista de una de las historias tan importante para México, así lo es para mí. Yo sé hacer tortillas como Malinche lo hacía en la serie, Me encontré conmigo misma, gracias por esa oportunidad que se me brindó".