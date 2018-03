Le hacen el feo a Ryan Seacrest

Ryan Seacrest participó ayer en la acostumbrada cobertura que el canal E! hace de la alfombra roja del Óscar, a pesar de que ha sido señalado como acosador sexual.



Al inicio de la transmisión, el conductor platicó con su compañera Giuliana Rancic sobre sus atuendos y el buen clima californiano, pero ninguno mencionó el escándalo ni los movimientos #MeToo o Time's Up.



Seacrest abordó su participación en la alfombra roja como siempre lo hace y su compañera estuvo unos 20 metros detrás de él.



Durante la transmisión, el también productor recibió algunos elogios al aire de estrellas como Mary J. Blige y Tiffany Haddish, pero también pareció tener una cantidad notablemente menor de tráfico este año.



Según reportó Variety, no consiguió entrevistas con figuras como Viola Davis, Jennifer Garner, Mira Sorvino, Ashley Judd, Margot Robbie y Sandra Bullock, entre otras figuras de primer nivel.



Antes de la transmisión, se rumoró que habría un retraso de algunos segundos en la señal de E! para proteger a Seacrest ante algún imprevisto. La cadena no aceptó ni negó que lo haya hecho, reportó Fox News.



"Como siempre, grabamos múltiples fuentes de contenido simultáneamente para ofrecer el mejor programa posible, y por lo normal hay breves retrasos entre entrevistas", dijo un vocero del canal.