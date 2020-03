Le hace el feo aYolanda Andrade

Galilea Montijo dejó muy en claro que no le interesa realizarle una entrevista a Yolanda Andrade, negativa que habría dado por su amiga, la actriz Verónica Castro, a quien entrevistó para su programa en el portal de internet "LatinUS".

"No, aquí no se trata de controversia. A Yolanda [Andrade] por otro lado, ni me interesa, ni es el tema y en el 2020 ya cada quien hace de su vida lo que quiere. Es como un tema ya trillado", expresó Galilea ante la prensa.

Montijo aseguró que la entrevista con "La Vero" no se debía para crear controversia o para saber su versión de los hechos en la polémica que se creó en 2019 cuando Andrade dijo que se casó con ella en secreto, señalando que la hizo debido a su admiración que le tiene a ella.

"Soy su súper fan. Es un proyecto importante para mí; se lo había pedido a ella y siempre dijo: ´Claro, a mí lo que tú me pidas, yo lo hago´. Y ustedes vieron, no es una entrevista para nada polémica; ni se trataba de meter controversia, al contrario, creo que ´La Vero´ está más allá de cualquier cosa que se pueda decir de ella", aseveró.

Recalcó que la entrevista que le realizó a la primera actriz solo se trataba para averiguar el por qué se quería retirar de una carrera en la que ha triunfado y maravillado por décadas.

"Lo único que me interesaba era que nos dijera si se iba a retirar o no; eso sí me importa. Le dije: ´Oye ¿cómo por qué te vas a retirar?, ¿qué culpa tenemos los que te queremos?´.