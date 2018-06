Le gustaría interpretar a José Alfredo Jiménez en serie

El cantante y compositor sonorense Dasahev López Saavedra, conocido en el medio artistico como El Dasa, confirmó que participará en el casting para interpretar a José Alfredo Jiménez, en la serie que producirá Disney sobre la vida del cantautor guanajuatense.

En conferencia de prensa, El Dasa explicó que se enteró que José Alfredo Jiménez Gálvez, el heredero del creador de "Si nos dejan" y "El Rey", había dicho que lo quería para interpretar a su padre en su etapa juvenil.

"Cuando supe eso le escribí a Jiménez Gálvez y me habló con la verdad, me dijo que me quería para interpretar el personaje de su padre, pero que las productoras harían casting, así que acepté el reto y me mando fotos y pequeños videos para estudiar las actitudes de José Alfredo, así que estoy preparándome".

El Dasa comentó: "Levanté la mano y le dije me gustan los retos, si no me gano el papel no pasa nada y si lo obtengo voy a ser el personaje del máximo compositor de la canción mexicana, para ello me mandó también el libro de donde saldrá el argumento de la serie".

El intérprete explicó que la serie de "El Vato", una historia sobre su vida y en la que actuó su propio personaje, le dio oportunidad de experimentar la actuación: "Repito no soy actor, pero ya le tomé el gusto y si quedo en la serie de José Alfredo, daré lo mejor de mi, de hecho ya viene la tercera temporada de -El Vato-".

Incluso, externó que la pequeña participación que realizó en la serie de "El Señor de los cielos", le ha redituado un gran impacto publicitario: "Trato de tomar decisiones inteligentes para promocionarme y creo que fue buena la idea de salir en dicha serie".

El Dasa aprovechó su visita a la Ciudad de México, para promocionar su tercer material discográfico "El Hijo del Desierto", donde ofrece las canciones que sonaron en las dos temporadas de "El Vato", así como otras melodías inéditas.

Acostumbrado a ganarse la vida cantando, indicó que dará conciertos a partir de septiembre en eventos donde la gente no pague nada por verlo, como teatros del pueblo, ferias y fiestas patronales.

"Me gusta ser agradecido y es la forma de hacerlo ante el apoyo del público, incluso volví a TV Azteca después de haber participado en una edición de La Academia, y regresé porque los directivos de Univision que creyeron en mí como Alberto Ciurana, hoy es directivo de Azteca, y fui para agradecer aquel apoyo que me brindaron cuando empecé".