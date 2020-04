Le gusta su boca

Ha sido motivo de críticas y hasta de burlas porque, dicen, se le ven exagerados, pero a Lis Vega no le importa y se volverá a rellenar los labios cuantas veces sea necesario.

La cubana defendió su retoque porque, aseguró, hoy en día las mujeres que no son artistas, también se hacen sus arreglitos.

"Siempre quise ponerme labios, nada más que no existía el procedimiento", expresó la cubana. "Es como cuando te pones extensiones de pelo, uñas postizas o te tatúas las cejas, es lo mismo, si lo haces es porque no estás a gusto".

Lo que sí recomendó es acudir con médicos certificados.

Consciente que sus labios han despertado mucho interés en el público, Lis aseguró que seguirá aplicándose ácido hialurónico para que luzcan carnosos.

"A mí me gusta mi boca, si no me hubiera gustado ya no me pongo nada. El ácido hialurónico se quita a los seis meses y yo voy y me vuelvo a rellenar. Cuando se empiece a bajar voy a irme a rellenar otra vez, esto de la boca es como los tatuajes, una vez que lo haces la primera vez, quiere más".