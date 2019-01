Le gusta pelear desde su trinchera

Ciudad de México.

Hace unas horas te dimos a conocer que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la ganadora del concurso de belleza Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce.

La modelo mexicana de 26 años también aprovechó su estancia en México para platicar con Francisco Zea sobre el concurso y las causas sociales.

Ella es Vanessa Ponce de León, la belleza mexicana en Miss Mundo.

Durante la entrevista que se llevó a cabo en el programa de radio Imagen Informativa, la top model dejó claro que la belleza pasa a segundo término cuando es cuestión de ayudar.

El concurso recauda fondos para ayudar diversos proyectos. Se habla de distintos temas, como por ejemplo, niñez, salud, educación, trabajo, etc. La belleza es el canal y poder estar en un escenario internacional para un objetivo positivo es una alegría. Usamos el don que tenemos para ayudar", afirmó.

Al ser cuestionada sobre por qué se enfocó en la comunidad indígena respondió lo siguiente:

Ellos son una población fantasma, no tienen papeles, para ellos es muy difícil vivir, no pueden ir a doctores, estudiar, asistencia legal, no hay contratos de trabajo correctos, en sí no tienen derechos. Me gusta pelear desde mi trinchera y dar lo mejor que tengo".

De lo que se trata es ser embajadora de buena voluntad y eso primero habla de la belleza interna".

Ponce de León estudió Comercio Internacional en Guanajuato y lleva 3 años trabajando con organizaciones sin fines de lucro.