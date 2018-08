LE GUSTA EL GANA-GANA

Guadalajara, Jalisco

"En Chivas no hay dobles contratos, no sé cómo lo manejen otros equipos", aseguró tajantemente Amaury Vergara, en relación a la problemática que se suscitó en el Veracruz, a raíz de la salida de Guillermo Vázquez.

El Vicepresidente Ejecutivo del Club Deportivo Guadalajara se manifestó a favor de que los contratos en el futbol mexicano sean convenientes tanto para el jugador, como para las instituciones deportivas.

"Para hacer las cosas bien, no hay que pelearse. (En Chivas) no nos peleamos por los contratos, hay que usar las herramientas y las habilidades para platicar con los jugadores y llegar a un punto de encuentro mutuo. Yo soy una persona -ésta es una opinión personal-, que me gustan los esquemas Win-Win, donde todos salen ganando. Creo que estamos en una coyuntura importante en la relación de los clubes y los jugadores, Chivas tiene una responsabilidad importante", reconoció.

Vergara Zatarain reitera el manejo interno en Chivas del tema, además, le encomienda a la dirigencia de la Liga MX, una mejora en ese aspecto para beneficio de todos los afiliados.

"Hemos tenido años buenos donde siempre llegamos a acuerdos, tampoco voy a negar que últimamente hemos tenido algunas negociaciones complicadas, pero siempre la disposición y la postura de Chivas va a ser encontrar el mejor acuerdo con un jugador y de cómo creemos que es la mejor forma para que a nivel industria y futbol, se hagan los mejores acuerdos.

Creo que la Liga MX ya interviene y hace su trabajo. También exigimos que trabajen constantemente para mejorar las condiciones para todos en México", señaló.