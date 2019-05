Le gusta a Diego Lainez reto mundialista

Madrid, España.

Diego Lainez, jugador mexicano del Real Betis Balompié, manifestó ante la Copa Mundial Sub 20, que tendrá lugar en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio próximos, que se encuentran "en un grupo muy duro, con equipos que lo hicieron muy bien en sus respectivas eliminatorias", y que esos retos le "gustan".



El extremo izquierdo de 18 años, que con la selección mexicana se medirá a la campeona sudamericana, Ecuador, la subcampeona europea, Italia, y Japón, aseguró en declaraciones a la web de la FIFA que tienen "un muy buen equipo".



"Sabemos de lo que somos capaces. Sé que por estar en Europa tengo una responsabilidad aparte, pero yo no me siento más ni menos que nadie. Soy uno más en el equipo y voy a sumar como todos al objetivo que tenemos, que es hacer un gran Mundial", añadió el 10 del 'Mini Tri'.