Le falta poco a Guardado

Copenhague, Dinamarca

El volante Andrés Guardado confió que llegará en un nivel óptimo a la Copa del Mundo Rusia 2018, luego de la operación a la que fue sometido hace algunas semanas.

"Estoy bien, contento porque en las primeras dos semanas la evolución fue lenta, pero afortunadamente como lo mío no era muscular, una vez que el nervio y la cicatriz de la operación me dejaron trabajar he entrenado al cien por ciento como lo han visto estos dos días", indicó.

En declaraciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de un boletín, destacó que para estar totalmente bien, necesita unos días más de entrenamiento y ver cómo se siente en un partido.

Por otra parte, el elemento surgido del equipo del Atlas se refirió al hecho de enfrentar esta justa mundialista como capitán del representativo mexicano.

"Para empezar, el capitán es Rafael Márquez, pero desde hace un año que tomé la decisión de irme a la Liga española, ya pensaba en este Mundial y sabía que posiblemente llegaba como uno de los capitanes y para mí tenía que ser el mejor Mundial y llegar lo mejor preparado", acotó.

"El día de hoy me siento orgulloso de cómo he ido madurando, evolucionando en ese aspecto y me da mucha ilusión este Mundial, desde hace mucho tiempo lo veo así, posiblemente sea mi último", estableció.