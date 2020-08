Le falta defensa

Nueve años después, los fantasmas de la "defensa de plástico" rondan el Nido de Coapa.

En solo dos partidos del Guardianes 2020, América ya es, junto con Toluca y San Luis, uno de los equipos más goleados, con 10 anotaciones en contra.

Las caídas 4-1 ante Gallos y 3-1 contra Rayados acentuaron la crisis defensiva que los azulcremas arrastran desde la pretemporada, cuando Cruz Azul y Chivas les marcaron 4 goles cada uno.

La fractura de ligamentos que sufrió el sábado su líder en la zaga, Bruno Valdez, oscurece más el panorama.

América recibe en promedio 1.66 goles por partido, apenas un poco menos que en octubre de 2011 (1.71), cuando Ángel Reyna exhibió públicamente a sus compañeros.

"(Armando) Navarrete no falla. Tenemos un capitán de agua (Aquivaldo Mosquera) y una defensa de plástico", dijo aquella vez.

En aquel entonces, la nación azulcrema echaba de menos a su canterano Guillermo Ochoa, quien partió al Ajaccio.

En la actualidad, Memo es el guardián.

En el quehacer defensivo nadie se salva: Emanuel Aguilera perdió la titularidad y ahora es la única opción ante la baja de Bruno. Sebastián Cáceres tuvo un mal juego ante Gallos. Jorge Sánchez ve las caídas desde el televisor, debido a la Covid-19, y el capitán Paul Aguilar se rinde en el mano a mano.

"En el tercer gol me parece que el equipo baja los brazos, cuando no deberíamos. Este era un equipo que se caracterizaba por no bajar los brazos, por seguir luchando, y lo dejan pasar como si nada. Esa sí molesta y pone en duda con quién vamos a iniciar. Como dije, jugaré con los que metan y los que hoy en día saquen el orgullo", dijo El "Piojo" el sábado.

Fernando González no logra ser un contención confiable. Emilio Sánchez, de poco recorrido en Primera, fue el titular ante Rayados. Tampoco el argentino Santiago Cáseres aporta a la solidez, y ahora ya ni siquiera son factor los milagrosos guantes de Guillermo Ochoa.

Ángel Reyna se daría gusto si estuviera hoy en Coapa.