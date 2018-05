Le falla sonido en show a Marilyn Manson

Cd. de México.- A Marilyn Manson le falló su intervención en el Corona Hell & Heaven pues solo él se escuchó y su micrófono lo traicionó del todo.

Desde que hizo acto de presencia en el Heaven Stage del Autódromo Hermanos Rodriguez, el cantante, pintor y escritor padeció las inclemencias de la ingeniería de sonido pues poco audio salió hacia el público, y solo lo escucharon los más próximos a él.

Interpretó un par de canciones y se dirigía a la gente de su staff sobre el escenario haciendo señas y muecas. En la tercera pieza, pintó dedo a una de las personas de su equipo.

"Me´xico, te amo, eres grandioso", fue una de las frases que se alcanzaron a escuchar cuando el micrófono se oyó bien. Pero esto le sucedió durante la hora y diez minutos que estuvo frente al escenario.

Entre las canciones que Manson interpretó estuvieron "Deep Six", "This Is The New Shit", "Sweet Dreams" y "The Dope Show". En ninguna tuvo el audio suficiente para impactar a la concurrencia que poco aplaudió, e incluso, escuchaba más a Gwar, que empezó su actuación en el True Metal Stage a las 19:30 horas.

De las 18:50 a las 20:00 horas el músico cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner estuvo en el entarimando y agradeció al público su paciencia, se envolvió en una bandera de Me´xico y se puso un abrigo de plumas.

En el encore salió más pintado que al principio, con una gorra de estilo marinero, y se despidió de la gente con uno de sus mayores éxitos "Beautiful People".

Ya pasaron en otros escenarios ?, Skindred, Saxon, Brujería y Gojira.