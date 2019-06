Le falla el inglés a Ebrard

Cd. de México.- En medio de la visita de una delegación mexicana a EU para evitar la imposición de aranceles, la agencia de noticias del Estado mexicano tradujo e interpretó un error del Canciller en Twitter.

"Desde Washington les informo que hemos avanzado en reuniones con miembros del gabinete; Think thanks;sector privado;especialistas", escribió Marcelo Ebrard en la red social.

Desde Washington les informo que hemos avanzado en reuniones con miembros del gabinete; Think thanks;sector privado;especialistas.Nos esforzaremos por encontrar un entendimiento. Es factible y deseable. 80/20 a favor hoy de lograrlo. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 4 de junio de 2019

En el tuit el Secretario cambió el termino "think tanks", que se refiere a centros de investigación, por "think thanks", cuya traducción literal del inglés es "piensa, gracias".

Y fue con esto que Notimex emitió un cable sobre la publicación de Ebrard interpretando el mensaje a las autoridades estadounidenses .

"El Canciller mexicano precisó con palabras en inglés "Think thanks" (piensa, gracias), refiriéndose a que las autoridades estadounidenses piensen bien lo que más convenga para ambos países", publicó la agencia de noticias mexicana.

Más tarde, Ebrard corrigió el error en Twitter y Notimex difundió la rectificación y la volvió a interpretar.

"Error de dedo: think tanks. Gracias a tod@s por alertarme", escribió Ebrard.

"Lo que él quería expresar que se trataba de un tanque, laboratorio o lluvia de ideas, no "Think thanks", aclaró Notimex.

El doble error generó una serie de críticas en redes.

"Parece que Notimex convirtió un error de Ebrard ("think thanks") en una burrada monumental ("piensa gracias ")", afirmó @marcoatorresm.

"No te preocupes, @Notimex siempre sabe lo que quisieron decir", bromeó el usuario @evdamian.