¿Le exigen pagar cuota en escuela?... ¡denuncie!

Georgina Aparicio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en esta frontera hizo un llamado a los padres de familia que sean presionados o amenazados a pagar las cuotas de inscripción a denunciar, ya que la tarifa se considera una aportación voluntaria que no debe condicionar el acceso a clases.

Aunque estos casos se han expuesto a través de redes sociales, hasta el momento no existe nada oficial, por lo que la autoridades educativas no han podido iniciar investigaciones. "La cuota no tiene porque hacer presión ni condicionar un lugar en la escuela a nadie, los padres de familia deben recordar que es algo voluntario, por eso les pedimos que por favor denuncien, en años pasados si recibimos quejas pero en esta no, todo ha sido a través de redes".

Prevén disminución

Las cuotas son fijadas por el comité de padres de familia de cada escuela, en base a las necesidades de infraestructura, actividades, plan de trabajo y mantenimiento, pero Aparicio Hernández reconoció que debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, así como el próximo regreso a clases presencial, se espera que la cantidad solicitada sea menor a la del ciclo pasado.

"La cantidad que pidan los padres de familia seguramente será menor porque las necesidades en este próximo ciclo son diferentes, se tiene que hacer un estudio, definir prioridades, recordar que ahorita la economía está muy golpeada y que la mayor parte de actividades será desde casa".

Explicó que los procesos de inscripción donde suelen solicitarse estas tarifas se mantienen en pausa hasta nuevo aviso, por lo que pidió a los directivos respetar la instrucciones de la Secretaría de Educación Pública (SET) a fin de evitar actas administrativas, tal y como ocurrió recientemente en la Secundaría 7 de la colonia Casa Bella.

Piden respetar instrucciones...

