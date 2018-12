Le estresan las premieres

"Aprecio tener tantos seguidores en redes y ser considerado una influencia, especialmente para los jóvenes y para los niños". John Cena, actor y luchador.

Los Ángeles, California

Tan incómodo se siente el ex luchador y ahora actor John Cena en los llamados para fotógrafos en alfombras rojas, que prefiere estar desnudo o semidesnudo en el set o en el cuadrilátero, a enfrentar todo lo que sucede en las premieres de producciones de todo tipo.

La estrella estadounidense de 41 años, quien coestelariza Bumblebee con el personaje de Burns, dijo que le estresa, lo pone nervioso y hasta le incomoda enfrentarse al escrutinio de los comentarios de quienes hacen de las alfombras rojas un bufete de críticas y opiniones negativas.

"He hecho desnudos en películas, y para luchar, lo hago semidesnudo, prefiero eso a estar en una alfombra roja y que me tomen fotos. Odio esa parte de mi trabajo, no me gusta cuando me señalan, cuando despedazan lo que hago, cuando critican cómo me visto y cómo camino.

"La verdad, creo que es lo único que no me gusta de ser actor. Disfruto las entrevistas, conversar y hablar de todo, pero enfrentarme a las cámaras y que me intimiden, no, no lo disfruto. Es horrible cuando se burlan de todo, hasta de cómo sonríes. ¿por qué? La gente puede llegar a ser muy cruel", comentó Cena en entrevista.

DISCIPLINA

Dijo que para mantenerse físico activamente, y en forma, ha conseguido balancear con disciplina, su trabajo corporal y espiritual a la par de una dieta apropiada.

"Nunca ha sido difícil, aunque sí, tentador. Me gusta que me digan que me mantengo bien, que estoy en buena forma, pero aprecio más que me digan que luzco saludable.

"Esa palabra es clave en una persona que ha sido deportista toda la vida: estar saludable. No excederse con el régimen de entrenamiento ni el alimenticio. Me gusta verme bien", indicó el astro de 41 años.

Ayer, el también productor, cantante y empresario, participó en la premier mundial de Bumblebee, donde le da vida al agente Burns, y el cual le pareció muy divertido y lleno de retos profesionales para él.

CRECE COMO ACTOR

"Creo que poco a poco he crecido como actor, al principio no me aceptaban mucho y me daba la impresión de que por ser de la WWE había una especia de idea de que no podía actuar, y que era torpe, aunque de buen físico.

"Esa prueba ya la pasé y hoy en día me encanta convivir con mis compañeros del set porque de todos aprendo. Soy como una esponja y siempre pregunto. Historias, novedades, proyectos.

"Hay conversaciones muy gratificantes con directores, por ejemplo. Travis Knight (director de este filme) es más que brillante, es sumamente capaz, audaz", concluyó.

John Cena dijo que el próximo año tiene preparadas varias sorpresas para todos los admiradores que lo siguen en redes.