Le espera a Santiago familia que lo cuidará

En proceso de adopción se encuentra el pequeño Santiago, bebé que fue abandonado en la puerta de una casa en el mes de abril en la colonia Jarachina Sur, las autoridades del DIF Tamaulipas hacen todo el procedimiento necesario para que pueda contar con una familia que le brinde los cuidados, el amor y la educación necesaria.

Tita Ernestina Carmona Ariceaga, procuradora de protección a la familia y asuntos jurídicos del DIF, comentó que en este caso es imposible dar con la madre o el padre, aunque se tomará el ADN el bebé, no se tiene un banco de datos en Tamaulipas para poder acceder.

"El niño estaba casi asignado, pero eso lo manejan en la capital del estado, el niño entró en proceso de adopción, ya está para adopciones y esperando a que se le asigne a una familia de las que ya han concluido sus tramites y con certificado que los faculta como padres idóneos para adoptar", dijo.

En el mes de abril, una pareja reportó que un bebé recién nacido había sido abandonado en la puerta de su casa, el menor envuelto todavía traía el cordón umbilical, lo que sugiere que la mujer acababa de dar a luz cuando lo abandonó, por lo que el DIF le dio la atención médica necesaria por parte de paramédicos de Cruz Roja, y posterior se ingresó al área de lactantes del hospital materno infantil y cuando se verificó que su salud era buena se trasladó a la capital del Estado.

MADRE DEJA VACÍA LA CASA

Y DEJA A MENOR

Otro caso que se presentó hace un mes en Paseo de las Flores, fue el de un menor de ocho años que fue reportado que estaba solo en su casa, por lo que el personal del DIF acudió y se constató que estaba sin cuidado de algún mayor, por lo que se dejó citatorio.

La procuradora de protección a la familia y asuntos jurídicos del DIF, explicó que al otro día la madre acudió indignada, pero se fue, al otro día personal del DIF acudió a visitarla a su domicilio porque tenía cita y no se presentó, pero se había ido.

"Ya no había nadie en el domicilio, se habían llevado todo, estaba la casa vacía, huyo prácticamente y nos dejó al niño, ese niño está en casa hogar, el se cuerda de su fecha de cumpleaños, sabe sus apellidos pero no en que año nació, no hemos podido dar con su acta de nacimiento y saber si estaba registrado", expresó

En este caso las autoridades del DIF, van a verificar en el registro civil, y si no se localiza, se va a registrar como extemporáneo.

"Es difícil porque va a quedar como si lo dejaron abandonado, fue un abandono total de persona, ni siquiera puedo denunciar a la madre porque no sabemos como se llama", recalcó Carmona Ariceaga.

LAS CIFRAS

El año pasado se registró un caso de un bebé abandonado en hospital y que falleció, y en el año van dos casos, por lo que son tres en total de abandono total.