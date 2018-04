Le entregará premio a Scorsese

Leonardo DiCaprio le entregará a su amigo y colaborador Martin Scorsese el Premio Robert Osborne por sus contribuciones para mantener el cine clásico relevante.

Turner Classic Movies dijo el martes que el actor presentará el honor la noche inaugural del Festival de Cine Clásico de TCM el 26 de abril en Hollywood, en el Teatro Chino TCL.

DiCaprio ha protagonizado cinco películas de Scorsese, empezando por Gangs of New York (Pandillas de Nueva York) en el 2002. Sus colaboraciones también incluyen The Departed (Los infiltrados), The Aviator (El aviador), Shutter Island (La isla siniestra) y The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street).

El Festival de Cine Clásico de TCM, en su novena edición, comenzará con la entrega del Premio Robert Osborne y seguirá con una función especial de The Producers (Los productores) que será presentada por el propio Mel Brooks.