Le entran municipios a compra de vacuna

Tampico, Tam.- Los gobiernos de Tampico y Nuevo Laredo manifestaron su intención de destinar recursos para la compra de vacunas anti Covid-19, en caso de que se abriera un esquema en que como autoridad municipal se les concediera el permiso respectivo, cabe destacar que ambos son de las localidades más fuertes, económicamente hablando, de Tamaulipas.

El alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah dijo que si hubiera la oportunidad de que las entidades federativas adquirieran las vacunas para su población, definitivamente el municipio apoyaría para su compra.

Sin embargo dijo que están esperando que el gobierno del Estado emita la disposición correspondiente en torno a las vacunas contra el covid-19.

"Vamos a esperar que viene para México, en los estados y en los municipios y en ese contexto si hay la oportunidad con mucho gusto lo haremos", finalizó.

Mientras tanto en Nuevo Laredo, dentro del presupuesto de egresos del 2021, se destinaron 10 millones de pesos para la compra de vacunas anti Covid.

"No se van a recortar temas de salud, no se recortará a la educación y no vamos a pedir préstamos, nosotros no endeudamos al municipio; en el tema de la salud tener la garantía de que Nuevo Laredo está listo para comprar sus propias vacunas en caso que la Federación no nos voltee a ver", destacó el alcalde Enrique Rivas Cuéllar.