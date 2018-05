Le ´entran al quite´ y frenan robo de autos. ´Vigilantes´ de los centros comerciales

Piden mayor seguridad y rondines para los estacionamientos de los centros comerciales, sobre todo ante el robo de autos que se sigue registrando.



Cerca de 200 personas integrantes del sindicato de trabajadores y lavadores de estacionamientos públicos y privados, laboran en varios centros comerciales de la ciudad, muchos de ellos se enfrentan también al problema de inseguridad y a la desconfianza de la población.

"Nos ha ido más o menos, de la inseguridad en todo Reynosa y no se puede evitar, no nos metemos en eso porque es acarrear problemas, han ocurrido muchas cosas en estacionamientos pero no podemos decir nada", dijo Tranquilino Soto Ortega, secretario general del sindicato.

Explica que es necesario que la autoridades de los diferentes ordenes de gobierno, refuercen los rondines en los centros comerciales, donde también se dan los robos de autos.

"Pedimos mayor vigilancia, mayor seguridad en los estacionamientos para eso está la seguridad pública y necesitamos el apoyo, hacen falta mayores rondines más que nada en estacionamientos", expresó el secretario general del sindicato.

-

DISMINUYEN ROBO DE AUTOS

Reconocen que antes se daba mucho más el hurto de vehículos, pero le han tenido que entrar al quite para apoyar y evitar que siga dando este problema, pese a los riesgos a los que se enfrentan.

"Anteriormente estaba muy fuerte eso, pero afortunadamente con la vigilancia, que nos hemos puestos más al pendiente se ha evitado, hablamos de un 60 por ciento, gracias a Dios, hemos echado ganas y puesto cuidado, pero todavía existe eso", recalcó.

-

LES TIENEN DESCONFIANZA

Explicó que muchas veces los ciudadanos no les tienen confianza, ya que al ofrecer sus servicios de cuidar los autos o lavarlos, mientras van de compras, muchos les dicen que se retiren mejor, aunque también hay personas que los tratan bien.

"Hay gente grosera, gente que no quiere que se acerque uno porque piensa que andamos con la inseguridad, pero no es cierto, nos dicen vete de aquí, hay gente buena y linda", finaliza el sindicato de trabajadores y lavadores de estacionamientos públicos y privados.