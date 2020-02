Le entra al regional

Tras pisar escenarios tan importantes como el Carnegie Hall, ser reconocida a la Excelencia Musical en el Latin Grammy y ganar el Festival de la OTI en 1985, a Eugenia León se le relaciona con la alta cultura.

Sin embargo, la cantante, con casi 40 años de trayectoria, no entiende los estigmas sobre la música y es por eso que no dudó en entrarle al norteño y ranchero, para demostrar que cualquier género es valioso.

NUEVO DISCO

Para su nuevo disco A Los 4 Vientos, que lanzará el viernes, León dividió el material en dos volúmenes: uno ranchero y otro norteño, sonidos que siente cercanos gracias a que creció con ellos en su natal Tlalnepantla.

Recuerda, con gusto, que cuando cumplió 15 años y no tuvo una fiesta enorme como sus hermanas, uno de sus tíos improvisó un festejo amenizado con esa música.

"Mi tío Abel me preguntó por qué estaba tan triste y cuando le conté se fue a la cantina, se trajo al conjunto norteño y nos pasamos toda la tarde baile y baile música norteña", recordó.

BIEN ACOMPAÑADA

Para este volumen, la intérprete se acompañó de Pepe Elizondo, Javier Ríos y Lalo Mora, mientras que para el ranchero cantó con Los Macorinos, Rosalía León, el Mariachi Flor de Toloache y la marimba Nandayapa.

Asesorada por Aida Cuevas y Vicente Fernández, la artista de 63 años alistó su interpretación vernácula, la cual admite es complicada incluso para ella.

"No creo que haya un mexicano que pueda decir que no se sabe una canción de José Alfredo o que cuando tiene ganas de llorar no quiera ir al Tenampa a cantar sus tragedias amorosas, sean rockeros o poperos".

La intérprete de "El Fandango Aquí" no se deja limitar por su estatus de figura de alcurnia de la música mexicana, pues asegura que está abierta a que sea la propia música la que la guíe.