Le entra al drama

Empezó en el cine con comedias de humor negro y muy satíricas, como No Sé Si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas y Amor de Mis Amores, muy acercadas a la tragicomedia.

Ahora, Manolo Caro manda este género al archivero y experimenta con uno nuevo, el drama.

El cambio le genera incertidumbre, y hasta miedo, porque no sabe cómo lo recibirá su audiencia.

"Alguien Tiene que Morir es mi primera serie dramática, y me tiene entre emocionado y nervioso. Todo cambió para mí, no está hecha para que te rías, sino para que la tomes en serio, y sí me dan nervios por lo que viene", admite Caro en enlace desde Madrid.

El proyecto, que Netflix estrenará el 16 de octubre, presenta a dos personajes masculinos, los de Alejandro Speitzer y el del bailarín Isaac Hernández, que rompen con los clichés de una pareja "supuestamente homosexual" enmedio del conservadurismo de la España de los 50.

A su alrededor, desfilan actores como Carlos Cuevas, Cecilia Suárez, Carmen Maura y Ester Expósito, en una ambientación que refleja esa alcurnia madrileña que vive de apariencias y obligaciones sociales.

"Es muy importante hacer énfasis en que se impuso ´La ley de vagos y maleantes´, en la que (desde los 50) se incluía la persecución para los gays", detalla Caro, quien hizo fama en España con La Casa de las Flores.

Speitzer personifica a Gabino, un español que tras 10 años de vivir en México, regresa al seno materno acompañado de su mejor amigo, Lázaro (Hernández), amante del baile que sueña con estudiar danza en París.

La sociedad local atacará la pareja de amigos, pues etiqueta a Lázaro como homosexual solo por su sensibilidad artística.

"Creo que es justo hablar de prejuicios sociales porque si dices bailarín de ballet, te llegan con el prejuicio de que es gay. y no debe ser así", acota Caro, coautor de los guiones.

El salto al drama, recuerda el realizador, lo vivió con tensión desde el primer día de rodaje, pues quería darle a las escenas suma precisión.

"Recuerdo que le conté a Carmen (Maura) cómo me sentía y en el primer día de llamado me dijo: ´por favor, Manolo, tú diviértete, es lo mismo que se hace con la comedia´. Así lo hice y ya está todo hecho".