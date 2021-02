Le entra a YouTube

Aunque está agradecido porque el virus no fue tan agresivo en su caso, acepta que no fue fácil en su condición, pues padece diabetes. Aún ahora se enfrenta a las secuelas.

"No tuve complicaciones, me dio como una influenza, pero por mi edad me ha costado trabajo que de pronto me duele un pulmón, pero no dolor fuerte sino una punzadita, me ha llegado a faltar el aire un poco aunque no a ahogarme", contó Falcón en entrevista.

Consciente de lo peligroso de la situación, se ha adaptado a las nuevas formas de transmitir su show y este viernes 12 de febrero estrenará su programa de YouTube para hacer llegar a las nuevas generaciones un humor a su estilo.

"Va a ser gratis y se enterarán de cosas simpáticas, tengo chistes y voy a platicar algunas charamuscas de buen humor, anécdotas de cómo me fue en los diferentes programas de televisión en los que me he presentado", detalló.

La historia del buen humor es el nombre de su proyecto, en el que hablará de su relación con artistas como Cristina Saralegui, Raúl Velasco, Don Francisco, Armando Manzanero y José José, con quienes compartió durante su carrera de más de 45 años.

"Una cosa importante es seguir en la línea de batalla y que me conozca más gente, tengo material exclusivo guardado que voy a compartir con el público", adelantó.

Para armar este nuevo proyecto comentó que tuvo que aprender a trabajar desde su oficina, improvisando un escenario y hablándole a las cámaras, pero se siente feliz de seguir trabajando y el plan es transmitir un programa dos veces por semana.