Le entra a lo espinoso

Los Ángeles, California.

Chris Evans se convirtió en el “Avenger” más espinoso políticamente hace unos años con una serie de tuits duros sobre el presidente Donald Trump y sus simpatizantes republicanos.

Pero el actor de “Captain America” (“Capitán América” se ha mantenido relativamente callado durante esta campaña presidencial. En cambio prefiere amplificar las voces de funcionarios elegidos con votos.

El mes pasado Evans lanzó una aplicación de participación cívica y un sitio llamado A Starting Point, con videos cortos de miembros demócratas y republicanos del Congreso y otros políticos estadounidenses que comparten sus perspectivas sobre temas de política.

A lo largo de dos años Evans construyó el sitio con visitas regulares al capitolio junto con el empresario tecnológico Joe Kiani y el actor y productor Mark Kassen, quien es un viejo amigo. Los tres esperan que siga funcionando mucho tiempo después de las elecciones de noviembre.

“Esto surgió por la misma razón por la que hago lo que hago en Twitter. Uno desea ayudar. Quieres tratar de usar la plataforma que te dieron de una forma correcta”, dijo Evans. “Y esto se sintió como que podría tener el mayor alcance porque realmente retira mis políticas personales y trata de ofrecer información a la gente que quiere participar”.

TRES SECCIONES

El sitio está dividido en tres secciones. Una incluye a tres republicanos y tres demócratas que responden preguntas sobre temas de largo plazo como inmigración, cambio climático, deuda estudiantil y fraude electoral. La segunda sección permite que los políticos coloquen mensajes sobre temas como las órdenes ejecutivas de Trump o la prohibición a TikTok. Y una sección de “contrapartes” subraya debates moderados entre los partidos: ¿Deben reabrir las escuelas durante la pandemia?, ¿El gobierno debería requerir votos por correo?

El sitio está destinado a educar, no a abogar, dice Evans. Se creó sin incentivos hacia los extremos. No se muestra el número de vistas de los videos, ni hay botones de me gusta, o secciones de comentarios. Los videos en la sección de “Starting Points” son revisados en su veracidad por un grupo externo.

BUSCA INFORMAR

“La razón para hacer este sitio es combatir la proliferación de desinformación”, dijo Evans en una entrevista desde su casa en Boston. “Mucha de la desinformación que hay viene de individuos que han creado esas plataformas y sacan pedacitos de información a lugares para crear historias. Y muchas son conjeturas. Uno espera que los funcionarios electos que están en sus cargos sean los que traten de acabar eso”.