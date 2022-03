Le dolió a Koeman falta de respeto del Barcelona

Koeman, que fue jugador del club culé de 1989 a 1995, etapa donde logró el gol con el cual ganaron su primera Champions League, estuvo como entrenador del 2020 al 2021, etapa donde ganó la Copa del Rey, pero estuvo lejos de dar los resultados y el futbol deseado, por lo que fue destituido y su lugar fue tomado por Xavi Hernández. Sobre esto, mencionó que se le aseguraba que el también ex jugador culé no sería contratado.

"(Joan Laporta dijo) Mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia, pero él necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse", contó.

"El presidente anterior, (Josep Maria) Bartomeu, me ofreció un contrato de un año porque al año siguiente se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos, porque él no fue quien me nombró. "Simplemente no era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganase las elecciones. No hicimos click, no tenía el apoyo necesario desde arriba".

Koeman lamentó también la salida de Lionel Messi el verano pasado y no entiende el porqué ahora el club invierte en jugadores. "Fue ante la insistencia de la dirección del club por lo que accedí a la salida de algunos jugadores, para poner las finanzas en orden.

Pero cuando luego ves que fichan a alguien por 55 millones (Ferrán Torres) poco después de dejar ir a Messi, entonces te preguntas si no habrá más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?", comentó. Pese a todo, el entrenador aseguró que nunca le cerrará la puerta al Barcelona. "No tiene sentido mirar atrás con resentimiento o quemar todos los barcos. En ningún momento pensé que no debería haber ido al Barcelona, realmente quería hacerlo", mencionó.