Le dijeron no a las drogas

"Nosotros no caímos en esa locura de los 80 que acabó con la salud y la vida de muchos amigos nuestros; era una explosión de libertad, veníamos de 40 años de dictadura y la gente se despelotaba.

"Sí tomábamos cerveza, whisky y fumábamos porros, pero no entramos nunca en las drogas duras y fuertes que han acabado con muchos amigos", aseguraron en entrevista los españoles.

El más resistente para tomar, bromearon los integrantes de la banda, era Javi quien contó que decidió dejar su carrera universitaria especializada en periodismo para seguir el sueño de Hombres G.

La banda fue muy polémica en México cuando lanzaron "Devuélveme a mi chica", debido al lenguaje y palabras como "mamón"

"Queríamos ir a ´Siempre en domingo´ y Raúl Velasco no quería llevarnos porque decía que no podía ser pero al final tuvo que ceder".

Fue la historia de esta misma canción nacida de una historia real que vivió David, quien confesó que la escribió para molestar a una pareja suya que lo había dejado.

"Escribí la canción porque me habían dicho que iba a ir al concierto con su nuevo novio", pero resultó ser un éxito total, incluso con que fue escrita diez días antes del concierto.

"Se casó con ella luego, tuvo cinco hijos y luego se divorciaron y acabaron fatal" dijo de esa relación que motivó uno de sus éxitos.

La agrupación compartió que, a diferencia de antes, ahora no tienen la misma energía, no hacen un concierto tras otro, pero les gusta y, dicen, ahora siguen necesitando trabajar porque si no lo hicieran su vida sería un poco más compleja económicamente.