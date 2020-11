Le dicen 'adiós' a Eleazar Gómez de telenovela

CIUDAD DE MÉXICO

"Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela "La Mexicana y el Güero", para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días", compartío la cuenta de Televisa Espectáculos en Twitter. Además, en dicho comunicado, destacaron que ni la televisora ni el equipo donde laboraba Gómez apoyan la violencia.

"Quiero aprovechar que muchas mujeres me van a ver. Quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas. No tengan miedo de denunciar. Confío plenamente en la justicia mexicana.

Voy a llevar esto por la justicia", comentó por su parte Valenzuela al salir de los tribunales en días pasados.