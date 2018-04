Le diagnostican un linfoma

Abby Lee Miller fue diagnosticada con un linfoma no hodgkiniano, informó Us Weekly. "No estamos seguros de qué tan agresivo es o en qué etapa está", dijo una fuente al medio especializado.

"Abby está devastada, pero es fuerte y está tratando de ser valiente. Ella sigue en el hospital y sus médicos están evaluando cuál será el siguiente paso. Ella superará esto", agregó el informante.

TRAS HOSPITALIZACIÓN

La ex estrella del reality Dance Moms fue diagnosticada tras ser hospitalizada este 11 de abril por un dolor de espalda.

Este martes fue operada de emergencia de la columna para tratar lo que creían una infección que le podría estar ocasionando parálisis. Luego descubrieron que el dolor era por el linfoma

Un linfoma no hodgkiniano es un tipo de cáncer que inicia en el sistema linfático, el cual se expande en el cuerpo.

La profesora de baile se encuentra presa en un centro de reinserción, por haber cometido bancarrota fraudulenta.

Lee Miller saldrá libre este 25 de mayo y cumplirá dos años más de libertad condicional.