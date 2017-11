Le dan las gracias a Cardozo en Veracruz

José Cardozo ya no es más el director técnico del Veracruz.



El entrenador paraguayo no seguirá al frente del equipo para el Clausura 2018, anunció la directiva, luego de dejar a los Tiburones Rojos en el último escalón de la Tabla de Cocientes por el no descenso.



"La directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz informa que José Saturnino Cardozo deja de ser a partir de este momento el director técnico del conjunto escualo, esto luego de los resultados obtenidos en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX", indicó la dirigencia veracruzana en un comunicado.



Indicó que en los siguientes días se dará a conocer el nombre del sucesor de Cardozo para el objetivo de intentar salvar al equipo del descenso.



El guaraní llegó en el transcurso del Apertura 2017 al banquillo jarocho para remplazar a Juan Antonio Luna, quien dirigió los primeros 9 juegos.



En sus 8 partidos que estuvo al mando de los escualos, Cardozo sólo obtuvo una victoria y un empate, cosechó 4 puntos de 24 posibles, y al final tuvo una racha de 5 derrotas consecutivas.